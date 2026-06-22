В Британии потребовали всеобщих выборов после отставки Стармера

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж потребовал проведения всеобщих выборов в Великобритании после отставки премьер-министра Кира Стармера. Свое заявление политик сделал на фоне победы своей партии на местных выборах, которую он назвал причиной ухода главы правительства. Видео его обращения опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«7 мая в Мидлендсе, Йоркшире и на всем севере Англии мы одержали абсолютно ошеломляющие победы в районах, где лейбористы доминировали почти сто лет. Масштаб нашей победы сделал неизбежным то, что этот премьер-министр не смог удержаться», — заявил политик.

Фарадж раскритиковал практику смены лидеров без проведения общенационального голосования.

«Британская публика просто устала от того, что политические партии меняют своих лидеров по своему усмотрению. Мы голосуем за кого-то на всеобщих выборах, чтобы он стал нашим премьер-министром. Мы ожидаем, что он отслужит свой срок», — подчеркнул он.

Фарадж напомнил, что за последние семь лет в стране сменилось шесть премьеров, и назвал это положение дел «напоминающим банановую республику», где обесценивается сам процесс выборов и демократии.

«Мы готовы к всеобщим выборам. И я подозреваю, что многие из вас тоже готовы к всеобщим выборам. Мысль о том, что мы будем переживать недели, а может быть, и месяцы паралича в стране, чей долг растет быстрее, чем в любой другой стране мира, за исключением Ботсваны, где лодки продолжают пересекать Ла-Манш каждый день, неприемлема», — резюмировал глава Reform UK.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.