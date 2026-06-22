Конгрессвумен из США Анна Паулина Луна заявила, что британский премьер Кир Стармер давно должен был с позором уйти с поста из-за помилований педофилов и насильников.

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«Ему давно следовало уйти с позором», — цитирует её РИА Новости.

По мнению Луны, британский политик позволил «тысячам насильников и педофилов отделаться письмами с предупреждениями вместо приговоров». Конгрессвумен призвала других чиновников служить народу и защищать его, или покинуть свои посты.

22 июня Кир Стармер заявил о решении покинуть пост премьера Великобритании.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку Стармера важным сигналом для других разжигателей войны в Европе.