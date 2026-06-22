Вучич приветствовал переговоры Ирана и США

Президент Сербии Александар Вучич в телефонном разговоре с иранским лидером Масудом Пезешкианом приветствовал продолжение мирных переговоров между исламской республикой и США.

"Состоялась плодотворная и открытая беседа с президентом Пезешкианом, в ходе которой я подчеркнул, что Сербия приветствует прекращение военных действий и смелые политические решения, ведущие к снижению напряженности, диалогу и прочному миру, а также к продолжению переговоров и сотрудничества. Я также подчеркнул важность восстановления пострадавших районов и возвращения экономического развития в центр политических и социальных приоритетов, поскольку стабильность, экономический прогресс и взаимосвязь государств являются прочнейшими основами мира как для Ближнего Востока, так и для всего международного сообщества", - отмечается в сообщении на странице Вучича в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее в Бюргенштоке завершилась основная часть переговоров между Ираном и США по вопросу реализации меморандума при участии посредников из Пакистана и Катара. Стороны договорились о продолжении консультаций на экспертном уровне. Как ожидается, основной темой для обсуждений станет создание механизмов по реализации ирано-американского меморандума.

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