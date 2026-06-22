Слова Владимира Зеленского о президенте Польши Кароле Навроцком не соответствуют действительности — об этом заявил пресс-секретарь Невроцкого Рафал Леськевич в соцсети X.

По словам Леськевича, слова Зеленского о том, что Навроцкий не стал с ним разговаривать на тему конфликта вокруг УПА* (признана экстремистской и запрещена в России) не являются правдой. Он объяснил, что сначала Украина предложила провести телефонные переговоры, но они не состоялись «из-за отсутствия интереса со стороны Зеленского». Потом Киев предложил личную встречу, но ее тоже отменили по инициативе Зеленского.

«Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени “героев” УПА*, не находят подтверждения в фактах. <...> Это означает, что со стороны украинских властей не было готовности изменить название воинской части, носящей имя преступников под знаком УПА*. Была исключительно игра на время. Вот факты», — написал Леськевич.

Напомним, что ранее Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации последним деятелей УПА* — тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».

*признана экстремистской и запрещена в России.