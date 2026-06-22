Глава МИД Финляндии рассказала, что нужно сделать перед переговорами с Россией

Европейскому союзу следует повременить с началом переговоров с Россией, время для диалога ещё не пришло. С таким призывом выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

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Она отметила, что европейские лидеры уже какое-то время обсуждают, в какой момент должны начаться переговоры с Москвой.

«Однако важно сначала договориться о наших целях и о том, как мы хотим двигаться дальше», — приводит слова министра финская телерадиовещательная компания Yle.

Ранее глава правительства Эстонии Кристен Михал заявил, что не видит ЕС в роли посредника на переговорах по Украине.