Что известно о новой экологической угрозе

Многие глобальные изменения становятся заметны лишь спустя годы. В этой статье речь пойдет об актуальной планетарной проблеме — деоксигенация. «Рамблер» расскажет, почему вода теряет кислород и чем это может обернуться для жизни на Земле.

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Если в атмосфере содержание кислорода остается относительно стабильным, то в водной среде ситуация выглядит менее радужно. Поэтому в 2024 году международная группа исследователей опубликовала в журнале Nature Ecology & Evolution работу, в которой предложила включить деоксигенацию водных экосистем в число так называемых планетарных границ.

Планетарные границы — это концепция, описывающая пределы, в рамках которых земная система остается относительно стабильной. В нее уже входят изменение климата, утрата биоразнообразия, нарушение круговорота азота и фосфора, изменение землепользования и другие процессы.

Авторы работы считают, что снижение содержания кислорода в воде достигло такого масштаба, что больше не может рассматриваться как локальная проблема отдельных рек или заливов. Оно уже влияет на работу глобальных биогеохимических циклов и связано практически со всеми другими экологическими кризисами одновременно.

В 2025 году исследование 357 крупных водохранилищ показало, что с 1984 по 2023 год признаки деоксигенации наблюдались примерно в 74 процентах из них. Средняя скорость снижения растворенного кислорода составила 0,13 мг/л за десятилетие. Это важно, потому что водохранилища используются для водоснабжения, энергетики, орошения и рыболовства, то есть проблема касается не только дикой природы, но и инфраструктуры, от которой зависят люди.

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Еще одно свежее исследование по озерам показало похожую картину. Ученые проанализировали более 15 тысяч озер по всему миру и обнаружили устойчивое снижение растворенного кислорода примерно в 83 процентах случаев. Авторы связывают это с долгосрочным потеплением и кратковременными волнами жары, которые особенно сильно влияют на поверхностные слои воды.

Сегодня ученым известно уже более 700 прибрежных зон по всему миру, где регулярно наблюдается кислородное истощение. Одной из самых известных считается гипоксическая зона в Мексиканском заливе. В отдельные годы ее площадь превышала 20 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией небольшой страны. Похожие процессы наблюдаются в Балтийском море, Черном море, Чесапикском заливе и ряде районов Восточной Азии.

Почему кислород в воде важен не меньше кислорода в воздухе?

Практически вся сложная жизнь в океанах, морях, озерах и реках зависит от растворенного кислорода. Его используют рыбы, моллюски, ракообразные, большинство беспозвоночных и огромное количество микроорганизмов.

Когда кислорода становится меньше, животным приходится тратить больше энергии на дыхание. Они хуже растут, позже достигают половой зрелости, реже размножаются и становятся более уязвимыми к болезням. Для многих видов критичным оказывается даже незначительное снижение концентрации. Именно поэтому кислород в воде часто называют одним из главных показателей здоровья экосистем.

Сколько кислорода потерял океан?

По оценкам Международного союза охраны природы (IUCN), с середины прошлого века мировой океан потерял около двух процентов растворенного кислорода. На первый взгляд эта цифра может показаться скромной, однако в реальности речь идет о колоссальном объеме воды. Кроме того, снижение происходит крайне неравномерно.

В некоторых районах потери оказались значительно выше среднего уровня. Особенно заметны изменения в тропических и субтропических областях, а также в так называемых зонах кислородного минимума — слоях океана, где содержание кислорода и без того невелико. При этом ученые фиксируют постепенное расширение таких областей.

Что стало главной причиной?

Главный фактор — потепление климата. Когда вода нагревается, меняются сразу несколько процессов, от которых зависит количество кислорода в океане.

Во-первых, теплая вода сама по себе удерживает меньше растворенного кислорода, чем холодная. Поэтому по мере нагревания океана его способность запасать кислород постепенно снижается.

Но еще важнее другое. Потепление меняет структуру самого океана. Верхний слой воды нагревается быстрее, становится легче и хуже смешивается с более холодными и плотными глубинными слоями.

В норме перемешивание работает как гигантская система вентиляции: вода у поверхности насыщается кислородом из атмосферы, а затем часть этого кислорода переносится в глубину. Когда обмен между слоями ослабевает, глубинные воды начинают получать меньше кислорода.

При этом живые организмы и микроорганизмы продолжают его расходовать. В результате на глубине постепенно возникает дефицит кислорода.

Какую роль сыграло сельское хозяйство?

Если климат играет главную роль в открытом океане, то в прибрежных районах причиной служит деятельность человека на суше. С полей и ферм в водоемы попадает огромное количество соединений азота и фосфора. И если для растений это удобрения, то для водных экосистем — источник серьезных проблем.

Избыток питательных веществ запускает бурный рост водорослей. Иногда такие вспышки охватывают сотни и даже тысячи квадратных километров. Когда водоросли погибают, их начинают разлагать бактерии. На этот процесс расходуется огромное количество кислорода. Чем больше органической массы накопилось, тем сильнее истощаются кислородные запасы воды. Так возникают гипоксические зоны — районы, где кислорода становится настолько мало, что большинство крупных животных не может нормально существовать.

Как потеря кислорода в воде влияет на климат?

Авторы исследования считают, что деоксигенация океана и пресных водоемов способна усиливать другие экологические кризисы. Когда кислорода становится мало, меняются процессы разложения органических веществ и круговорот химических элементов. В таких условиях начинает увеличиваться количество метана и закиси азота — газов, которые дополнительно усиливают парниковый эффект. Поэтому деоксигенация является одним из факторов, которые дополнительно усиливают экологический кризис.

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