В Киев запросили встречу Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким и сорвали её сами, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.

«Заявления Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части названия «Героев УПА*», не соответствуют фактам», — написал Лескевич в Х.

Он уточнил, что изначально Киев предложил телефонную беседу Зеленского с Навроцким, но этого не произошло «из-за отсутствия реакции Зеленского». Затем, отмечает пресс-секретарь польского лидера, «со стороны коллег Зеленского появилось предложение» о его встрече с Навроцким.

«Были назначены дата и время. Этого не произошло, так как Владимир Зеленский отказался от встречи», — подытожил Лескевич.

Президент Польши Навроцкий ответил на выпад Зеленского по поводу ордена

Ранее глава Польши заявил местным СМИ, что спор между Киевом и Варшавой связан с исторической памятью поляков и с тем, что они не принимают «чёрно-красный флаг Бандеры».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).