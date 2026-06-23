Экс-глава видной британской партии обвинен в 18 изнасилованиях детей

Бывший лидер Демократической юнионистской партии сэр Джеффри Дональдсон был признан виновным в совершении 18 преступлений сексуального характера против двух женщин, когда они были детьми. Судебное разбирательство в Королевском суде Ньюри установило его вину по одному пункту обвинения в изнасиловании и множественным эпизодам непристойного нападения, - пишет Independent.

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63-летнему политику сообщили о неизбежности «длительного» тюремного заключения, однако официальный приговор будет вынесен позднее в этом году. Сразу после оглашения вердикта Дональдсона взяли под стражу; он не проявил эмоций, стоя со сложенными на груди руками. Стоит отметить, что политик категорически отрицал свою причастность к преступлениям, совершённым в период с 1985 по 2008 год.

В ходе процесса суд заслушал показания жертв, которые подробно описали издевательства, включая неподобающие прикосновения и использование фонарика для осмотра гениталий одной из пострадавших. Особую роль в деле сыграла жена политика — Элеонора Дональдсон была признана виновной в том, что помогала мужу и подстрекала его к совершению этих деяний.

Нынешний глава партии Гэвин Робинсон назвал поведение своего предшественника «хищническим и отвратительным», выразив поддержку жертвам. Политические деятели также призвали лишить Дональдсона рыцарского звания за содеянное. В сентябре состоятся слушания перед вынесением окончательного приговора, после чего преступник будет внесён в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.