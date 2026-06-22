Минздрав РБ рассказал о состоянии детей из брянского автобуса

В Брянской области дети, пострадавшие при атаке беспилотника на автобус с белорусскими футболистами, идут на поправку. По информации Минздрава Беларуси, состояние юных пациентов оценивается как удовлетворительное.

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Все несовершеннолетние, включая одного ребёнка, перенёсшего операцию 19 июня, проходят курс реабилитации в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Единственный взрослый среди пострадавших также находится под наблюдением врачей, его самочувствие остаётся стабильным.

Трагический инцидент произошёл 17 июня во время поездки команды на отдых в Геленджик. Всего в двух автобусах находились 88 человек — 41 ребёнок и 47 взрослых сопровождающих.

В результате удара дрона один из транспортных средств был повреждён: погибла женщина, восемь человек получили ранения.