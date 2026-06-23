Рубио: США считают незаконным сбор любой страной платы за проход через Ормуз

Вашингтонская администрация исходит из того, что взимание сборов за проход судов через Ормузский пролив любым государством будет незаконным. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это международный морской путь. Ни одна страна не имеет права взимать плату или сборы за проход по международному морскому пути. Таковы нормы международного права", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после прибытия в Абу-Даби. "Это верно в отношении любых международных морских путей, и мы ожидаем, что здесь будет так же, - подчеркнул Рубио, говоря о возможности сбора Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. - Не думаю, что нам нужно убеждать кого-то здесь в этом. Я думаю, все страны региона согласны с нами".

Вместе с тем американский президент Дональд Трамп 20 июня допустил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательных договоренностей.

Как он написал в соцсети Truth Social, "в течение 60-дневного срока прекращения огня в Ормузском проливе не будут взимать оплату за проход, ее не будут взимать и после этих 60 дней, если только этого не будут делать США". По словам главы вашингтонской администрации, американская сторона может пойти на такой шаг, чтобы получить возмещение "за услуги, оказанные странам Ближнего Востока" применительно к сфере безопасности, а также "за издержки в прошлом, настоящем и будущем".