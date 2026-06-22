Мендель раскритиковала Зеленского за затягивание конфликта

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что тот затягивает конфликт с Россией. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на социальные сети Мендель.

По словам Мендель, пока украинцы надеются на подписание мирного соглашения, Зеленский говорит о выборе формата диалога с Россией и накаляет риторику. Она также добавила, что эти действия превратили Украину в «лабораторию для опытов над людьми».

«Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о "рассмотрении новых форматов", становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично», — заявила Мендель.

Ранее Мендель раскритиковала Зеленского за конфликт с Польшей.