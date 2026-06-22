Президент Чехии пригрозил судом из-за его недопуска на саммит НАТО

Правительство Чехии окончательно утвердило состав делегации на предстоящий саммит НАТО в Анкаре без участия президента Петра Павела. Страну на встрече лидеров альянса представят премьер-министр Андрей Бабиш, министр иностранных дел Петр Мацинка и министр обороны Яромир Зуна.

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Как сообщает Idnes, разногласия между президентом и кабинетом министров продолжаются уже несколько месяцев. Еще весной правительство приняло решение не включать главу государства в состав делегации, после чего Павел заявил, что может обратиться в Конституционный суд для оценки законности такого шага.

Президент предлагал компромиссный вариант участия. По данным издания, он был готов отказаться от официальных мероприятий и ограничиться присутствием на отдельных встречах лидеров государств и обсуждениях вопросов безопасности. Однако кабинет министров свою позицию менять не стал.

Премьер-министр объясняет решение особенностями государственного устройства Чехии. По его словам, вопросы внешней политики, обороны и финансирования находятся в компетенции правительства, а страна не относится к числу президентских республик. Поэтому именно кабинет министров определяет формат международного представительства государства.

Ситуация привлекла дополнительное внимание из-за биографии самого Павела. До избрания президентом он возглавлял Военный комитет НАТО — высший военный орган альянса. Кроме того, в мае он участвовал в саммите Бухарестской девятки, где обсуждалась подготовка к встрече НАТО в Анкаре.

После заседания правительства Бабиш сообщил, что президент возглавит чешскую делегацию на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая пройдет в сентябре. Премьер также отметил, что с марта 2023 года Павел совершил 61 зарубежный визит, включая 12 поездок за последние полгода.

По оценке чешских СМИ, спор вокруг участия в саммите НАТО стал одним из наиболее заметных конфликтов между президентом и правительством за последние годы. Если Павел решит оспаривать решение кабинета министров, вопрос может быть передан на рассмотрение Конституционного суда.