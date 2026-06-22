Владимира Зеленского полностью устраивает продолжение украинского конфликта, а его политика ведет Украину к разрушению. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Зеленский предлагает всем нам утешительную историю о том, что статус-кво - это единственный путь к спасению Украины. Тем не менее все большее число украинцев и граждан Запада могут ясно видеть, что статус-кво - это, по сути, путь к разрушению Украины", - написала она в Х.

Как отметила Мендель, Зеленский продолжает нагнетать риторику и заявлениями о том, что пока "Европа думает о формате" переговоров доказывает, что "война его полностью устраивает и почти не коснулась его лично".

"Но статус-кво на самом деле означает: все меньше и меньше людей, все больше и больше разрушений, все более хрупкую экономику и растущий авторитаризм", - заявила Мендель, отметив, что Украина Зеленского стала "частной лабораторией для проведения экспериментов над людьми".

Мендель ранее отметилась рядом критических высказываний в отношении Зеленского и украинских властей в целом. 12 мая создатели украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли имя Мендель в свою базу данных, основатели сайта обвиняют ее в "распространении российской пропаганды" и "призывах к капитуляции Украины".