«Обнадеживающий» прогресс и новая фаза: зарубежные СМИ о переговорах Ирана и США

США и Иран сообщили о достижении определенного прогресса в ходе переговоров в Швейцарии, что уже привело к падению мировых цен на нефть. Как зарубежные СМИ оценивают шансы на урегулирование ситуации, в материале «Рамблера».

15 июня Иран и США объявили, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения. Меморандум был подписан лидерами стран дистанционно. Одними из главных условий договоренности между США и Ираном стало открытие Ормузского пролива.

А 21 июня в Швейцарии начался переговорный процесс по окончательному мирному урегулированию конфликта.

Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах в Швейцарии, в совместном заявлении подчеркнули, что после завершения сессии был достигнут «обнадеживающий прогресс». Стороны установили линию связи для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив и договорились создать «координационный центр по урегулированию конфликтов», отмечает Bloomberg.

Возглавлявший американскую делегацию на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс также заметил, что получилось создать «хорошую основу для успешной окончательной сделки». Таким образом диалог вступил в новую фазу, пишет Associated Press.

«Мы заложили фундамент. Мы еще не построили этот дом, но мы заложили успешный фундамент», - заметил американский политик.

Вице-президент также предположил, что администрация США могла бы разморозить часть иранских активов, и решение по этому поводу было предложено посредникам. По словам Вэнса, иранские деньги могут «пойти на покупку американской сои, американской кукурузы и американской пшеницы на благо народа Ирана».

При этом, по информации двух региональных источников Axios, США хотели, чтобы первый раунд переговоров завершился приглашением инспекторов ООН посетить ядерные объекты Ирана. Взамен Вашингтон готов был предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств - начиная со счета на $6 млрд в Катаре.

«Встреча в Лейк-Люцерне – это первый раунд прямых переговоров между США и Ираном после саммита в Исламабаде в апреле прошлого года. Предполагается, что она положит начало 60-дневным ядерным переговорам с целью ограничения ядерной программы Ирана», - отмечается в статье.

Также, по данным дипломатов, в ходе переговоров обсуждались «механизмы предотвращения конфликтов в Ливане и обеспечение соблюдения режима прекращения огня» на фоне столкновений между «Хезболлой» и Армией обороны Израиля.

Переговоры осложнили заявления президента США Дональда Трамп, который пригрозил, что уничтожит Иран, если тот помешает судоходству в Ормузском проливе, сообщило издание Fox News.

По данным иранского агентства Tasnim, представители делегации Ирана официально уведомили американскую сторону о своем недовольстве прозвучавшими угрозами, сочтя их нарушением первой статьи ранее подписанного меморандума. Позднее появились сведения о том, что делегация прервала переговоры, но в итоге они были продолжены.

После того как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о «значительном прогрессе» в прекращении боевых действий в Ливане в ходе первого раунда переговоров в Швейцарии цены на нефть пошли вниз, констатировала газета The New York Times.

В частности, по данным издания, цена на эталонную марку нефти Brent упала 21 июня более чем на один процент, до 79 долларов за баррель при поставке в сентябре. А цена на нефть West Texas Intermediate, эталонный сорт в США, снизилась до 75 долларов за баррель при поставке в августе.

Напомним, что согласно заявлению Катара и Пакистана, технические переговоры между менее высокопоставленными чиновниками продолжатся до конца недели, а главной темой на повестке дня станут боевые действия в Ливане между Израилем и «Хезболлой».