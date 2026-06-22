Пока вы не уснули: Кремль о ситуации с топливом в Крыму и отставка Стармера

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В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму

Республиканские власти ведут работу по минимизации последствий нехватки топлива в Крыму.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

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Границу Абхазии и России закрыли

Государственная граница Абхазии и России по реке Псоу временно закрыта из-за беспилотной опасности.

Об этом ТАСС сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

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Стала известна цель ультиматума Зеленского Белоруссии

Зеленский явно решил поднять уровень эскалации в отношениях с Белоруссией. Для чего он пытается Минск в войну? Свою версию выдвинул ресурс «Военная хроника». По мнению аналитиков канала, главная цель Зеленского – вынудить Россию снять с фронта часть войск для защиты Белоруссии, и таким образом сорвать летнее наступление Вооруженных сил РФ.

19 июня Зеленский дал неделю Минску на то, чтобы убрать размещенные вблизи украинской границы средства радиотехнической разведки. Минск пока на этот ультиматум не ответил.

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Премьер-министр Британии ушел в отставку

Премьер-министр Британии Кир Стармер подал в отставку. В обращении к нации он заявил, что уже сообщил об этом королю Британии.

По словам Стармера, он гордится временем, проведенным на посту премьера.

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Раскрыта истинная причина ссоры Трампа и Мелони

Истинной причиной конфликта между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони стала обида американского лидера на отказ помогать ему в войне с Ираном. Такое мнение высказал aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью итальянскому каналу La7 сказал, что премьер Италии Джорджа Мелони «умоляла» его о совместном фото на июньском саммите G7 во Франции. Трамп заявил, что он согласился лишь «из жалости». Мелони в соцсетях опровергла слова Трампа, назвав их ложью, а также заметила, что «ошеломлена» неуважительным отношением главы Белого дома.

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Президент Польши Навроцкий ответил на выпад Зеленского по поводу ордена

Конфликт Варшавы и Киева по поводу прославления украинских националистов не касается внутренней политики Польши. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает Polsat News.

Президент прокомментировал слова Зеленского, который связал конфликт с внутриполитической борьбой в Польше, заявив, что Навроцкий стремится к премьерскому креслу и к победе над действующим премьер-министром Дональдом Туском. Навроцкий подчеркнул, что спор «вообще не касается внутренних дел Польши», и все поляки «знают и понимают, какой вред украинские националисты причинили полякам и польским детям».

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Эрдогана заставят перекрыть «Турецкий поток»

Брюссель будет настаивать, чтобы газ, который Турция начнет поставлять в страны ЕС по новым контрактам, не имел российского происхождения, заявила глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе.

По словам Райхе, Турция принимает во внимание большое значение, которое ЕС придает «отказу от российских сырьевых поставок», но ясно дала понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов.

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Россиянин умер после дебоша на борту самолета

21 июня на борту рейса из Москвы в Омск произошла трагедия, когда 37-летний мужчина начал проявлять агрессию. По информации, полученной от очевидцев, он с ножницами напал на пассажиров и пытался прорваться в кабину пилота. Об этом пишет «112».

По информации телеграм-канала, он вел себя крайне агрессивно, бегая по салону самолета и угрожая другим пассажирам. В ответ на его действия, пассажиры решили взять ситуацию под контроль и обезвредить дебошира.

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Появились подробности о состоянии актрисы Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова, звезда сериалов «Скорая помощь» и «Черная графиня», была госпитализирована с признаками острого синусита, рассказал журналистам врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов. Он добавил, что после лечения отмечен регресс симптомов, пишет РИА Новости.

По данным агентства, специалисты после госпитализации оперативно провели комплексное обследование и подобрали эффективный курс терапии.

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В Крыму приостановили работу детских лагерей

В Крыму из соображений безопасности с 22 июня по 1 сентября приостановлен прием детей в оздоровительные лагеря, а также для участия в туристических и иных мероприятиях. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, бронирование мест, приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Крыма, а также бронирование мест, прием и размещение детей для участия в различных мероприятиях, приостановлено с 11:00 22 июня.

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