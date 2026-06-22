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Президент Польши Навроцкий ответил на выпад Зеленского по поводу ордена

Газета.Ru

Конфликт Варшавы и Киева по поводу прославления украинских националистов не касается внутренней политики Польши. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает Polsat News.

Президент Польши Навроцкий ответил на выпад Зеленского по поводу ордена
© Газета.Ru

Президент прокомментировал слова Зеленского, который связал конфликт с внутриполитической борьбой в Польше, заявив, что Навроцкий стремится к премьерскому креслу и к победе над действующим премьер-министром Дональдом Туском. Навроцкий подчеркнул, что спор «вообще не касается внутренних дел Польши», и все поляки «знают и понимают, какой вред украинские националисты причинили полякам и польским детям».

«Этот спор не касается внутренней политики Польши. Все патриоты понимают преступления, совершенные украинскими националистами на польской земле. Какими драматическими были эти моменты. Спор касается восприятия исторических вопросов и того факта, что в Польше мы не принимаем красно-черный флаг Бандеры», — заявил Навроцкий.

Также глава государства отметил, что он не может представить ситуацию, в которой «польские патриоты», а особенно президент страны и правительство, «не были бы едины и сплочены». Поэтому он подчеркнул, что Зеленский неправ.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей госнаградой страны, из-за того, что украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

20 июня Зеленский заявил, что отправил по почте Навроцкому орден Белого орла. Министр канцелярии польского президента Ангешка Енджак назвала такое решение Зеленского оскорблением.