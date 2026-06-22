Президент США Дональд Трамп стремится достичь политической победы на Кубе, которая позволит сменить политический режим на Острове свободы после неудачной попытки по смене правительства в Иране. Об этом 22 июня сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что официальное предъявление обвинений в заговоре с целью убийства американцев бывшему лидеру Кубы 95‑летнему Раулю Кастро представляет собой важный шаг в эскалации отношений между странами.

«Это нация в упадке. Вы, ребята, это видите. Она разваливается на части. У них нет нефти, у них нет денег… Мы здесь для того, чтобы помочь семьям и людям», — привел телеканал высказывания Трампа журналистам в отношении Кубы.

По информации телеканала, после официальных обвинений Раулю Кастро американский лидер может попытаться оказать еще большее давление на политический режим в Гаване.

«Этот новый правовой фронт также может стать предлогом для военных действий или рейда спецназа, подобного тому, который сверг тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе», — подчеркивает CNN.

Ранее президент Кубы Мигель Диас‑Канель Бермудес назвал три возможных сценария, которые США рассматривают в отношении Кубы. По его словам, первым может стать провоцирование социального взрыва в стране на фоне ужесточения экономической блокады, второй включает принудительный политический диалог с целью взятия под контроль национальной экономики страны, а третий сценарий подразумевает вооруженный конфликт с Кубой.

Между тем на Острове свободы одобрили ряд масштабных экономических реформ по приватизации значительной части экономики страны в попытке преодолеть последствия усиления блокады со стороны США. Они получили поддержку со стороны Коммунистической партии и Рауля Кастро.