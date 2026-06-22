Конец эпохи Стармера: почему британский премьер позорно ушел в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о решении покинуть свой пост во время выступления на Даунинг-стрит. Его уход произошел на фоне глубокого внутрипартийного кризиса и потери поддержки ключевых соратников по Лейбористской партии. Политолог-международник Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером отметил, что данное решение было полностью предсказуемым как внутри Соединенного Королевства, так и на международной арене. По словам аналитика, за два года нахождения у власти правительство Стармера не продемонстрировало успехов ни в одном из ключевых направлений.

Это решение было ожидаемым как в самой Великобритании и лейбористской партии, так и на международной арене — судя по тому, как к Стармеру относились. Те два года, что он возглавлял правительство, политика Лондона была провальной: и внутренняя, и внешняя, и на уровне двусторонних связей, и внутри блоков. Ему давно намекали на необходимость уйти, а в последнее время говорили об этом прямо в лоб. Люди в кабмине, на которых он опирался, увольнялись, чтобы показать, что рассчитывать на них больше нельзя. В итоге в самой партии он полностью потерял поддержку. Владимир Оленченко Политолог-международник

Оленченко подчеркнул, что с высокой долей вероятности новым премьер-министром Великобритании станет Энди Бернем, чья кандидатура в качестве преемника Стармера внутри партии созрела уже давно.

«Бернему 56 лет, но его партийный стаж внушителен — он в политике с 14 лет. На посту руководителя Большого Манчестера он заручился широкой популярностью как "крепкий хозяйственник": наладил работу транспорта, муниципальных служб и добился быстрого экономического прогресса региона. Чтобы сместить Стармера, была разыграна комбинация: один из депутатов-лейбористов освободил место, и на довыборах победил Бернем. Вернувшись в парламент, он получил возможность запустить процедуру вотума недоверия. Стармер понял, что ситуация проигрышная, и ушел сам. Как только Бернем возглавит партию, он автоматически станет премьером. Это закономерный итог для Стармера, который показал себя неумелым управленцем».

Говоря о будущих внешнеполитических ориентирах Лондона, политолог призвал не фокусироваться исключительно на отношениях Великобритании с Россией. По мнению эксперта, новому кабинету министров в первую очередь предстоит перестраивать формат взаимодействия со своими ключевыми западными союзниками в рамках ЕС и НАТО.

«Многие задаются вопросом о том, как новое британское правительство будет относиться к России. Я бы пока от этого воздержался и сделал акцент на том, как будут строиться отношения Бернема в так называемой "тройке" — с Мерцем в Германии и Макроном во Франции, а также с Зеленским, который к этой тройке всё время пристраивается. На этом надо сосредоточить внимание. Мерц и Макрон претендуют на лидерство, а Германия вообще заявила, что станет главной военной силой в Европе. Самостоятельные шаги Бернема мы увидим в ближайшие месяцы, хотя первое время будет действовать инерция старого курса лейбористов. Многое прояснится на саммите НАТО в Турции 7–8 июля».

Вместе с тем Оленченко подчеркнул, что правительственный кризис в Лондоне не является изолированным событием. Смещение Стармера отражает более масштабный кризис доверия к действующим европейским элитам, которые пытались компенсировать внутренние социально-экономические проблемы за счет жесткой внешнеполитической повестки.

«Я не сомневаюсь, что это серьезный звонок. И не только для Великобритании, но и для Мерца в Германии, Макрона во Франции, Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас. Это политики, которые живут сегодняшним моментом, но этот момент себя уже исчерпал. Я имею в виду эксплуатацию русофобии и милитаризма ради собственного политического благосостояния. Этот ресурс на исходе. Пример Кира Стармера наглядно доказывает: на антироссийской карте и раздувании военных бюджетов в ущерб собственным гражданам долго у власти не удержаться».

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.