В Германии обратились к Мерцу с неожиданной просьбой после отставки Стармера

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала канцлера Германии Фридриха Мерца подать в отставку вслед за британским премьером Киром Стармером. Пост с таким призывом был опубликован в аккаунте АдГ, сообщает РИА Новости.

Двадцать второго июня Стармер анонсировал свой уход с поста лидера Лейбористской партии. Отставка последовала за майским провалом лейбористов на местных выборах. Решение Стармера открывает путь к выборам нового премьер-министра.

Стармер еще некоторое время продолжит исполнять обязанности премьера и будет представлять Британию на следующем саммите НАТО в начале июля. Новый премьер может быть избран в середине июля.

Представители АдГ опубликовали скриншот новости об уходе Стармера и рекомендовали Мерцу последовать примеру британского коллеги. В партии подчеркнули, что британский премьер пошел на это на фоне катастрофического падения рейтингов.

Стармер стал шестым премьером Британии, подавшим в отставку за последние 10 лет