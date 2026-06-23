Трамп оценил переговоры между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает ход переговоров с Ираном. Его слова приводит «Интерфакс».

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«У нас все идет неплохо», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Белого дома подчеркнул, что его цель — убедиться, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

До этого в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Несмотря на это, в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между США и Ираном для детальной проработки временного соглашения.