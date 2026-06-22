Что будет с отношениями России и Британии после ухода Стармера

Отставка Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании не приведет к смене курса страны в отношении России. Такое мнение высказал News.ru политолог Юрий Светов.

По его словам, есть несколько претендентов на должность премьер-министра, однако для России «ничего не меняется в любом случае», так как все они настроены против Москвы.

«Я думаю, политический курс Британии останется тот же. Они опять должны помогать Украине. Не отменит же новый премьер программу, о которой успел заявить перед уходом Стармер, что они якобы наладили выпуск новой ракеты, которую будут поставлять Киеву», — заметил Светов.

Он обратил внимание, что одним из основных претендентов на пост главы правительства является бывший мэр Манчестера католик Энди Бернем. При этом сложность ситуации заключается в том, что политику придется получить благословение от короля, который возглавляет англиканскую церковь.

«Бернем родился в Ливерпуле, а мэром стал в Манчестере и довольно долго занимал этот пост. И депутатом он был до этого в разных уровнях власти. Чтобы стать премьером, он должен был сложить с себя действующие обязанности. Я думаю, что эта операция готовилась», — констатировал Светов.

В Кремле оценили последствия отставки Стармера

Напомним, что ранее, по данным СМИ, внутри Лейбористской партии от Кита Стармера потребовали четких сроков отставки после того, как бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем одержал убедительную победу над кандидатом от правой партии Reform UK на довыборах в Мейкерфилде и вернулся в парламент.