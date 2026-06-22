Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров американских представителей с иранскими коллегами в Швейцарии.
«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в минувшее воскресенье через этот участок прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше.
Ранее Трамп допустил установление контроля США над Ормузским проливом.