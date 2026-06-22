Главный соперник Стармера сделал заявление

Бывший мэр Большого Манчестера, переизбравшийся в Палату общин, заявил о намерении баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии после объявления премьер-министром Великобритании Киром Стармером о своей отставке.

Об этом сообщает Sky News.

«Кир внес огромный вклад в развитие нашей страны, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность делу в этот непростой период. Его решение знаменует собой начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил организованно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса», — подчеркнул британский политик.

Кроме того, бывший министр здравоохранения королевства Уэс Стритинг поддержал кандидатуру Бернхэма, хотя ранее заявлял о своем намерении участвовать в выборах.

После получения Бернхэмом депутатского мандата он получил возможность претендовать на пост лидера Лейбористской партии, став главным соперником Стармера.

Озвучены вероятные причины отставки Стармера

Ранее Стармер объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что попросил Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии установить сроки проведения выборов лидера партии, которые начнутся 9 июля.