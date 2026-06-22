Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за излишнюю красоту

Цифра 74 в судебной практике Ирана звучит как приговор. Не к лишению свободы — к уничтожению. Иранские власти вынесли вердикт певице Парасту Ахмади, и этот вердикт вскрывает ту самую природу тирании, которую обычно прячут за ритуалами и бумажками. Наказание за искусство — это всегда знак. Знак того, что система чувствует себя шатко. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

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За что же 74?

История банальна ровно настолько, насколько она чудовищна. В декабре 2024 года Ахмади сделала то, что для любой женщины в мире является нормой, а для иранки — вызовом. Она вышла в эфир на YouTube. Без черного покрывала, без хиджаба, в платье с открытыми плечами. Она просто пела. Соло.

По иранским законам женщина не имеет права голоса. Буквально. Ей запрещено петь соло перед мужчинами, а ее неприкрытые лицо и волосы являются преступлением против общественной нравственности. Суд провинции Кум, священный город шиитов, признал концерт «аморальным контентом» и вынес пакет: два года без права выезда, два года без права выступать и 74 удара плетью.

Но почему 74? Почему не ровно 80 или, скажем, 100?

Здесь начинается самая циничная математика современности. В исламском уголовном кодексе за нарушение общественной морали планка в 80 ударов является сакральной. 80 — это за алкоголь, за прямой грех, за шариатское преступление. Назначить 80 за пение нельзя — это будет превышением полномочий, святотатством. Но можно назначить 74. Это максимум, который судья мог «выжать» из закона. И он выжал. Судья защитил традиционные ценности так, как умеют только в Иране: он взял не моралью, а арифметикой. Максимально больно, минимально законно. Парадокс восточной юстиции.

Как это происходит: анатомия наказания

Мы привыкли к тому, что порка — это что-то из средневековых учебников. Но для Ирана это рабочий инструмент. Представьте себе эту механику.

Осужденного приводят в серое помещение. Женщину — к женщинам. Ее укладывают на специальную скамью или ставят на колени. Руки и ноги фиксируются ремнями. Иногда привязывают к перекладине стоя, чтобы тело было максимально открыто. Затем одежду на спине задирают или разрезают. Удары кожаной плетью приходятся по голой коже спины и бедер.

Но самое страшное — не боль. Хотя боль будет адской. Главное — это ритуал унижения. Тебя раздевают, связывают, делают беспомощной перед чужими взглядами и чужим ремнем. Это психологическая казнь, которая происходит за несколько минут до начала физической экзекуции. Жертву ломают как личность.

В Иране даже предусмотрели «гуманность». Если осужденный теряет сознание, врач останавливает процесс. Его приводят в чувство. И продолжают наносить удары. Пока не наберется магическое число 74.

После такого на теле остаются не просто синяки — открытые раны, глубокие порезы и рубцы на всю жизнь. Это клеймо, которое будет напоминать о «преступлении» каждый раз, когда женщина посмотрит в зеркало.

Иранской певице может грозить казнь за выступление без хиджаба

Зачем им это сейчас?

Вот здесь и кроется главный вопрос. Иран сейчас переживает далеко не лучшие времена. Экономика трещит, протесты то затухают, то вспыхивают вновь, влияние в регионе падает. Казалось бы, зачем авторитарному режиму наказывать известную певицу, привлекая к ней внимание всего мира? Это же стратегическая ошибка — давать повод для нового витка критики.

Но в том-то и заключается проклятие любой диктатуры: ей нужен враг. Ей нужна жертва. Когда внутри страны нестабильно, режим должен показать свою силу. И показать ее самым жестоким, архаичным способом — чтобы остальные боялись.

Тирания нелогична. Она не умеет считать последствия, она живет инстинктом самосохранения. Наказание Ахмади — это не столько мера пресечения, сколько сигнал своим гражданам: «Мы контролируем даже ваши голоса, даже ваши плечи. И мы готовы рвать вашу кожу ради этого контроля».

Казнь певицы плетью — это попытка остановить время. Но время не остановить. И чем сильнее режим затягивает ремни на руках жертвы, тем ближе его собственный конец. 74 удара — это цифра боли. Но она же станет цифрой, вписанной в историю падения режима. Искусство оказалось сильнее кнута. Но за этот урок певице приходится платить шрамами.