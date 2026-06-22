Владимир Зеленский в соцсети X поблагодарил уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера за его политику.

«Кир, благодарю тебя за всё сотрудничество, поддержку и совместные решения, которые позволили сделать сильнее нашу Европу», — написал глава киевского режима.

22 июня Кир Стармер заявил о решении покинуть пост премьера Великобритании.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку Стармера важным сигналом для других разжигателей войны в Европе.

Что будет с отношениями России и Британии после ухода Стармера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Стармер всегда был за поддержание отношений с Россией на нулевом уровне.