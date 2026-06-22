Болгария выступила против Германии, отказавшись согласовать 21-й пакет антироссийских санкций в изначальном виде. В том, что происходит в ЕС, разбирался в своей статье для РИА Новости политолог и журналист Дмитрий Бавырин.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что настало время для дипломатии по украинскому кризису, поскольку конфликт «изматывает все участвующие и поддерживающие страны».

А на саммите в Брюсселе новый болгарский премьер, ранее бывший генералом НАТО, выступил против 21-ого пакета антироссийских санкций. Впоследствии София заявила о согласии только на такие меры, которые «не вредят, не несут рисков» болгарской экономике, несмотря на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц требовал «держать строй и намекал на последствия для тех, кто будет ломать «единую линию» Евросоюза», отмечает Дмитрий Бавырин.

При этом Радев заявил, что коллеги по ЕС согласились с его мнением, так как у Болгарии всего один нефтеперерабатывающий завод, принадлежит он «Лукойлу» и 21-й пакет «создает риски» для его работы. Также премьер учел позицию Болгарской православной церкви, которая выступает против введения санкций в отношении патриарха Кирилла.

«Русское православие сделало важный вклад в наше освобождение от пятивекового османского рабства. Мне небезразлично русское общество, которое имеет церковь, родственную нашей. Мы члены одной семьи», — подчеркнул премьер-министр Болгарии.

Антироссийская позиция Мерца не нашла понимания и у председателя Евросовета Антониу Кошта, который через свой аппарат установил контакты с Кремлем. Мерц счел такие действия «выходом за флажки», потому что в его видении переговоры сейчас не нужны — нужно военно-политическое давление, а когда наступит черед поговорить, разговаривать с Россией будут Германия, Франция и Британия.

«Помимо Франции, Мерца поддержали Дания, лидирующая по объемам помощи ВСУ на душу населения, Нидерланды, Эстония, а вот остальные встали на сторону Кошты, хотя речь идет о столь же русофобских правительствах (шведы мало отличаются от датчан, а литовцы от эстонцев)», — отмечается в статье.

Германия требует продолжения войны

Таким образом, по мнению политолога, «Мерц врет, говоря, что у ЕС есть «единая линия». Но стоит ожидать, что Радева в итоге принудят к компромиссам, так как в плане промышленного и финансового потенциала, то есть реального обеспечения любой политики, Германия остается Германией, а Болгария Болгарией, заметил обозреватель.

«Как показала практика мировых войн, самым надежным, реально действенным способом поддержки бунта болгар против немецкого диктата является продвижение русских войск к границам Болгарии со стороны Украины и перехват военно-политической инициативы в целом. Вне этого надеяться на Радева бесперспективно. По первой профессии он все-таки генерал НАТО», — констатировал Дмитрий Бавырин.

Напомним, что в 2023 году, когда Радев был президентом, он наложил вето на безвозмездную передачу Украине подержанных БТР. Техника, о которой идет речь, была произведена около 40 лет назад и хранилась на складах болгарского МВД. Позже парламент Болгарии отклонил вето Радева.