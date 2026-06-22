Россия жестко обошлась с руководством ООН, которое не раз проявляло свою необъективность. На это указывают китайские журналисты.

Как пишет Baidu, "ударом возмездия" для всемирной организации со стороны Москвы стал решительный отказ рассматривать ООН в качестве потенциального посредника при урегулировании украинского кризиса. МИД России мотивировал это поведением секретариата и генерального секретаря Антониу Гутерреша, которые демонстрируют ангажированность и недостаток авторитета.

Китайское издание подчеркивает, что Россия не впервые выражает недовольство действиями и политикой ООН, однако "на этот раз разница в том, что критика была особенно жесткой и предельно откровенной" (цитаты по АБН24). Российские власти публично поставили под вопрос объективность и беспристрастность руководства всемирной организации, что стало ощутимым ударом по ее авторитету.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ответ Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по Буче очередной отпиской. Постпред подчеркнул, что генсек всемирной организации не дал ответа ни на один из заданных российской стороной

Заместитель российского министра иностранных дел Дмитрий Любинский отмечал, что заявлениями о статусе Крыма и Донбасса Гутерреш не раз подтверждал свою предвзятость. Так дипломат отреагировал на утверждение генсека ООН о неприменимости принципа самоопределения народов к указанным российским регионам.