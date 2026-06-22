Ссору Навроцкого и Зеленского назвали постановкой

Политолог Александр Перенджиев предположил, что ссора Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого могла быть заранее спланированной постановкой. Главная цель этого «спектакля» - создать видимость раздора между союзниками, рассказал эксперт в беседе с News.ru.

По мнению аналитика, говорить о реальном расколе в отношениях Киева и Варшавы пока рано. Настоящие разногласия подтвердятся только в том случае, если Польша полностью прекратит снабжение Украины.

Пока же, по версии Перенджиева, Киев продолжает беспрекословно выполнять указания польской стороны. В частности, это касается риторики Зеленского в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко. По мнению политолога, Зеленский «чувствует себя каким-то королем, которому все можно».

«Он не боится ссориться со своими соседями, которые всячески поддерживают его. Я пока не верю в эти перепалки Зеленского и Навроцкого», - заключил Перенджиев.

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в честь Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) испортило отношения Киева с Варшавой. Кроме того, в мае в Киеве были торжественно перезахоронены останки Андрея Мельника, одного из лидеров Организации украинских националистов** (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской) - структуры, создавшей военные формирования УПА*.

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УПА* вступила в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны, а также совершила массовые убийства этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. Убиты были до ста тысяч польских мирных жителей, а разрешения на эксгумацию тел погибших Украина выдала лишь недавно.

Из-за этих решений Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла - высшей государственной награды Польши. После того как Зеленский был лишен ордена, он отправил его в Польшу почтой. Польские власти назвали этот шаг еще одним оскорблением.

* ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

** запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.