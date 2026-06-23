Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, что украинский лидер Владимир Зеленский сожалеет об уходе Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Об этом он заявил ведущему RT Рику Санчесу, передает РИА Новости.

© Лента.ру

Как отметил Гэллоуэй, Стармер превратил Британию «в авторитарную адскую дыру», за два года изменив характер Королевства.

«Все ради интересов иностранных государств — Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе», — сказал он.

Стармер сделал важное заявление после своей отставки

Гэллоуэй также отметил, что, по его словам, в Великобритании с радостью восприняли новость об уходе Стармера. Он заявил, что за два года его пребывания у власти, как он считает, в стране фактически было ограничено или утрачено свободное выражение мнений.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.