В России оценили итоги переговоров США и Ирана

Востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером оценил прошедшие в Швейцарии переговоры между США и Ираном и назвал нереалистичным заключение мирного соглашения в течение 60 дней. По мнению аналитика, за заявлениями о согласовании «дорожной карты» скрывается полное отсутствие реальных компромиссов, а сама встреча закончилась фактически ничем.

Ранее стало известно, что представители Вашингтона и Тегерана провели в швейцарском Бюргенштоке переговоры, продлившиеся всю ночь на 22 июня. По итогам встреч в СМИ сообщалось о согласовании дорожной карты для достижения мира в течение 60 дней. Однако американское руководство в лице президента Дональда Трампа параллельно выдвинуло ультиматум с требованием немедленно остановить действия лояльных Тегерану прокси-групп в Ливане под угрозой военных ударов, после чего иранская делегация отказалась от продолжения официальных контактов до получения извинений за озвученные угрозы.

Оценивая реальные итоги встречи, Чупрыгин подчеркнул, что главная точка разногласий сейчас сместилась с ядерной программы на конкретный региональный конфликт.

Стороны пока ни о чём не договорились — это было лишь подписание рамочного соглашения о намерениях на 60 дней. Представители США и Ирана разъехались в общем-то ни с чем. Проблема сейчас не в Трампе, а в Ливане: требования Ирана и согласие США включить его в общие договорённости расходятся с позицией Израиля. Пока это самая сложная точка. Всё остальное — обогащение урана, баллистика — вообще не лежит на столе переговоров. Сегодня всё упирается в Ливан и "Хезболлу". Сейчас даже Ормузский пролив не звучит как основная точка противостояния. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Объясняя, почему традиционно острая тема иранского атома оказалась на периферии бюргенштокской встречи, эксперт назвал слухи о достигнутом ядерном компромиссе несостоятельными и отметил, что этот вопрос сторонам пришлось сознательно отложить.

«Никакого консенсуса по ядерной программе пока нет. Появлялись разговоры, будто стороны договариваются о том, что Иран будет обогащать уран, но не так сильно, как раньше, — на самом деле это ерунда. Тегеран совершенно явно демонстрирует свой суверенитет над возможностью обогащения урана. При этом иранские власти периодически напоминают, что никакой ядерной бомбы они создавать не собирались и не собираются до сих пор. Судя по всему, вся эта история просто отложена на будущие переговоры», — пояснил аналитик.

Новые угрозы Трампа в адрес Тегерана эксперт призвал не считать признаком скорого срыва дипломатического процесса, объяснив их особенностями тактики Белого дома.

«Угрозы Трампа сейчас уже практически никого не пугают, а Тегеран реагирует на них лишь ради необходимого психологического ответа. Я бы не стал обращать на это внимания. Трампу и его команде нужно срочно продемонстрировать положительный результат, поскольку они сильно опаздывают с урегулированием этой конфронтации. Вот он и действует понятными ему методами: сначала говорит, что договорился с "хорошими парнями", а потом слегка угрожает ударами, чтобы сделать этих парней еще более сговорчивыми», — заметил он.

Говоря о «дорожной карте» с ее 60-дневным дедлайном, востоковед выразил мнение, что этот план нереалистичен из-за взаимоисключающих требований Белого дома и Тегерана.

«Если не произойдёт чего-то неожиданного, уложиться в 60 дней нереально. Диспозиция такова: Тегеран готов подписать реальный договор только при стопроцентных уступках со стороны США. Но если Вашингтон пойдёт на это, Трамп столкнётся с прямой угрозой импичмента, и американцы это прекрасно понимают. Американская сторона не удовлетворит требования Ирана на 100%, а Иран без этого ничего не подпишет. Получается замкнутый круг», — резюмировал Чупрыгин.

Ранее сообщалось, что Руководство ЕС намерено вернуться к активному участию в переговорах по иранской ядерной программе.