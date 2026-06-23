Зеленский отказался ехать в Польшу на фоне конфликта с Варшавой

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению республики на фоне конфликта с Варшавой. Об этом пишет издание Polsat News.

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«Зеленский не появится в Гданьске на конференции по восстановлению Украины (...). Страну на мероприятии, запланированном на 25-26 июня, будет представлять премьер-министр Свириденко», — пишет издание.

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Свириденко, как передает издание «Страна.ua», подтвердила, что будет представлять Украину вместо Зеленского на конференции.

Ранее бывший польский посол на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Зеленский обиделся на президента Польши Кароля Навроцкого из-за решения лишить его ордена Белого Орла и поэтому не приедет на конференцию в Гданьск.