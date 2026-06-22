Обзор иноСМИ: «пробка» Трампа в Ормузском проливе и кошмар Макрона

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«Трамп заткнул Ормузский пролив пробкой»

Министр обороны Германии Борис Писториус возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за кризис вокруг стратегически важной зоны, заявив, что Трамп фактически «загнал пробку в Ормузский пролив». Как сообщает Stern, Писториус подчеркнул, что Германия заинтересована в нормализации судоходства. В то же время он отметил, что для участия Бундесвера в защите морских путей потребовался бы международный мандат и согласие Ирана и Омана - прибрежных государств. Писториус призвал не ждать одобрения этой миссии парламентом до летних каникул.

Вопрос Ормузского пролива остается открытым, поскольку пока нет уверенности в стабильности швейцарских переговоров между Ираном и США. Председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп отдельно подтвердил, что юридические условия для отправки немецких кораблей в регион еще не выполнены. Напряженность обострилась на фоне продолжающихся боев в Ливане между Израилем и движением «Хезболла», несмотря на рамочное соглашение США и Ирана о всеобщем прекращении огня. Из-за несоблюдения договоренностей Тегеран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива. И хотя командование ВС США вскоре опровергло блокировку пролива, ситуация вокруг этой важнейшей для мирового рынка нефти и сжиженного газа артерии остается критической.

Почему Макрона напугали миграционные планы стран ЕС

ЕС столкнулся столкнулся с жестким внутренним расколом из-за инициативы по созданию центров содержания мигрантов за пределами ЕС («депортационных хабов»), пишет Politico. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой этой идеи, назвав ее противоречащей фундаментальным принципам Европы и отметив, что он еще ни разу не видел эффективно работающих центров в третьих странах. Этот спор объединил в себе две самые взрывоопасные темы европейской повестки - миграцию и долгосрочный бюджет ЕС, поскольку сторонники проекта призывают финансировать создание таких центров из общеевропейской казны. Коллективное письмо в поддержку хабов, подписанное 19 государствами-членами, застало Париж врасплох, превратив локальную инициативу Италии и Дании в масштабное противостояние, которое неизбежно выльется в острую дискуссию на октябрьском саммите Европейского совета.

Вмешательство Макрона продиктовано в том числе страхом, что миграционные дебаты в ЕС смещаются в сторону ультраправой риторики. Сторонники депортационных центров аргументируют свою позицию тем, что текущий уровень возврата нелегальных мигрантов составляет менее 30 процентов, и без жестких мер правые популисты получат еще большую поддержку избирателей. Впрочем, весь предыдущий мировой опыт - от провальной британской схемы с Руандой до проблемных австралийских лагерей в южной части Тихого океана - доказывает, что такие проекты представляют собой политическое минное поле. С учетом того, что споры вокруг финансирования хабов напрямую затронут бюджет Евросоюза, это противостояние рискует затянуться до зимы.

От Фицо потребовали не подавать руки Зеленскому

Председатель Словацкой национальной партии (SNS) и вице-спикер парламента Андрей Данко призвал премьер-министра страны Роберта Фицо отказаться от любых переговоров и встреч с Владимиром Зеленским, сообщает SME. По мнению Данко, словацкий лидер не должен даже подавать руки Зеленскому до тех пор, пока Киев однозначно не решит проблему прославления людей и символики, связанных с пособниками нацистов. Данко подчеркнул, что Братиславе необходимо занять жесткую принципиальную позицию и четко заявить о своем несогласии с любыми формами прославления лиц и организаций, причастных к фашизму, экстремизму или преступлениям против мирного населения.

В качестве примера для подражания глава SNS привел действия президента Польши Кароля Навроцкого, который направил Украине четкий сигнал, лишив Зеленского ордена. Данко отметил, что историческая память и уважение к жертвам трагедий прошлых лет должны стоять выше политических интересов и соображений политкорректности. В партии Данко также добавили, что выстраивание добрососедских отношений между государствами возможно исключительно на основе взаимного уважения, уважения исторической правды и полного отказа от наследия тоталитарных идеологий.

Европа пытается «вклиниться» в сделку США и Ирана

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отправится в Оман на встречу с лидерами Лиги арабских государств на фоне «обнадеживающего прогресса» на переговорах между Ираном и США. Как сообщает Politico, встречи в Швейцарии завершились на позитивной ноте, хотя ранее находились под угрозой срыва. Посредники из Пакистана и Катара объявили, что стороны согласились создать «ячейку деэскалации», чтобы урегулировать ситуацию в Ливане. На этом фоне руководство Евросоюза, остававшееся на обочине во время активной фазы конфликта, видит для себя окно возможностей и шанс сыграть более значимую роль в технически сложных переговорах по иранской ядерной программе. В ЕС считают, что Вашингтону понадобятся опыт и поддержка Брюсселя.

Главным козырем ЕС выступают глубокие институциональные знания Европейской службы внешних связей, накопленные со времен разработки ядерной сделки 2015 года, а также близость штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. Все это, по версии Брюсселя, делает Европу идеальной участницей любого соглашения по мониторингу. Кроме того, региональные игроки рассчитывают на помощь ЕС в стабилизации хрупкого перемирия - Германия, Франция и Британия уже направили или заблаговременно разместили в зоне конфликта свои минно-тральные корабли. Ложкой дегтя в дипломатических амбициях Брюсселя остается позиция Израиля, который ранее разорвал отношения с Каллас после ее резких заявлений и сравнений ближневосточной страны с Южной Африкой времен апартеида.

Почему Россия больше не верит ООН

Россия перестала рассматривать ООН в качестве посредника для урегулирования украинского кризиса, жестко обозначив свои претензии к руководству организации, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на китайский портал Baidu. Автор статьи ссылается на замглавы российского МИД Александра Алимова, сказавшего, что предвзятое поведение Секретариата и генерального секретаря ООН лишает структуру возможности претендовать на миротворческую роль. Аналитики из Китая отметили, что на этот раз критика со стороны Москвы прозвучала беспрецедентно прямо: Россия фактически поставила под сомнение беспристрастность международной организации и ее соответствие базовым принципам собственного Устава.

Отдельно в публикации упомянута критика главы МИД России Сергея Лаврова в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша, которого российская сторона неоднократно обвиняла в подыгрывании странам Запада и нарушении нейтралитета. Градус недовольства Москвы вырос после спорных заявлений Гутерриша по статусу Крыма и Донбасса. Автор статьи резюмирует, что на этом фоне любое посредничество ООН стало для России категорически неприемлемым, а активное обсуждение альтернативных дипломатических площадок, включая Турцию, дополнительно ударило по авторитету и позициям глобальной организации.