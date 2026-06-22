Стармер сделал важное заявление после своей отставки

Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер, буквально накануне объявивший о своём решении покинуть пост главы правительства, выступил с очередным программным заявлением, касающимся будущего политического ландшафта страны. Об этом передаёт aif.ru.

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В ходе своего обращения политик обозначил конкретные сроки запуска внутрипартийной процедуры — выборы нового руководителя правящей Лейбористской партии официально стартуют 9 июля.

При этом Стармер особо подчеркнул, что не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящее голосование, окончательно подтвердив тем самым намерение полностью сложить с себя полномочия партийного лидера.

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Каких-либо дополнительных уточнений относительно регламента проведения выборов, а также имён потенциальных претендентов на освобождающийся пост премьер не озвучил, ограничившись лишь констатацией сроков. Таким образом, детали предстоящей кампании и круг возможных участников пока остаются предметом политических прогнозов и экспертных обсуждений.