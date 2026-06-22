Китай отреагировал на атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Китай осуждает любые удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре и призывает стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговоров. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, комментируя атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.

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"Китай осуждает любые атаки, направленные против невинных мирных жителей", - подчеркнул дипломат.

Пекин также призвал стороны сохранять спокойствие и сдержанность и прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру.

По его словам, диалог и переговоры остаются единственным практическим путем урегулирования украинского кризиса. Пекин, как отметил официальный представитель МИД КНР, призывает стороны конфликта как можно скорее способствовать "охлаждению ситуации" и создать условия для возобновления прямых переговоров.

17 июня украинский беспилотник самолетного типа нанес удар по автобусу, в котором находились юные спортсмены из белорусского города Речица Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая группу. Восемь человек, включая шестерых детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.