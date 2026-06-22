Премьер-министр Британии ушел в отставку

Премьер-министр Британии Кир Стармер подал в отставку. В обращении к нации он заявил, что уже сообщил об этом королю Британии.

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По словам Стармера, он гордится временем, проведенным на посту премьера.

"Прогулка по этой улице была самым лучшим гордым моментом в моей жизни", - указал он. "Сейчас моя партия задается вопросом, подхожу ли я лучше всего для того, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах, - отметил Стармер. - Я выслушал ответ моей парламентской фракции на этот вопрос и с благодарностью его принимаю. Я уйду с поста лидера Лейбористской партии".

Стармер также подчеркнул, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.

Кот Ларри отреагировал на слухи об отставке британского премьера Кира Стармера

Стармер стал уже шестым британским премьером, ушедшим в отставку за последние десять лет. Об этом шутит даже официальный аккаунт в соцсетях кота Ларри, проживающего в резиденции на Даунинг-стрит, 10.