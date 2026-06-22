Кот Ларри отреагировал на слухи об отставке Стармера

Американский президент Дональд Трамп заявил о предстоящей отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети 21 июня, сообщают argumenti.ru.

По словам Трампа, британский премьер допустил «серьезные просчеты в вопросах миграционной политики и развития энергетики, в частности в отношении разработки месторождений в Северном море. При этом президент США пожелал Стармеру «всего наилучшего.

Главным кандидатом на пост нового лидера партии и главы кабинета называют Энди Бернема. Он одержал победу на довыборах в парламент, прошедших в округе Мейкерфилд. По предварительным данным, Стармер покинет пост осенью. Это позволит его преемнику сплотить Лейбористскую партию на ежегодной конференции в конце сентября, сообщает The Guardian.

На фоне слухов об отставке британского премьера на страничке главного мышелова страны с Даунинг-стрит кота Ларри появилось сообщение о том, что он перестанет запоминать имена глав правительства из-за их частой смены.

"Если верить слухам, вскоре мне предстоит жить уже при седьмом премьер-министре", - говорится в посте.

Положение Кира Стармера пошатнулось после провала лейбористов на майских выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии партия потеряла более полутора тысяч мест. Вслед за этим многие соратники по партии, включая парламентариев, призвали премьера уйти в отставку.