Бразилию атаковали «пришельцы»: миллионы людей узнали ночью о конце света

Среди ночи смартфон издаёт резкий вой. Не то мелодичное дзиньканье от сообщения в мессенджере — а тот самый утробный сигнал тревоги, от которого сердце делает сальто и застревает где-то в горле. Вы хватаете телефон трясущейся рукой — и видите на экране всплывающее окно от государственной службы экстренного оповещения. Официальный логотип. Официальный шрифт. Официальный текст: «Берегитесь: инопланетная атака. Люди, мы прибыли».

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Именно с этого начиналась ночь с 19 на 20 июня для десятков миллионов бразильцев — жителей страны, которая в этот момент ещё и принимала у себя чемпионат мира по футболу. Как будто им мало было забот.

Когда государство само тебя пугает

В половину второго ночи государственная платформа экстренных оповещений Defesa Civil Alerta была экстренно отключена — но было уже поздно. За несколько минут до этого она успела разослать сигнал тревоги на смартфоны по всей стране. Отправил его, как выяснилось, некий неизвестный гражданин, который к национальной системе гражданской защиты не имеет ровно никакого отношения.

Изящество атаки было в выборе инструмента. Хакеры использовали технологию Cell Broadcast — это не обычная SMS-рассылка, которую можно заблокировать или отфильтровать спам-фильтром. Сообщения приходят напрямую через сотовую сеть, всплывают поверх любого приложения и сопровождаются звуком, который невозможно отключить заранее. Он пробивается сквозь режим «не беспокоить». Сквозь беззвучный режим. Сквозь крепкий сон двух часов ночи.

Именно поэтому жители Куритибы, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, столичной Бразилиа, Салвадора и Кампу-Гранди проснулись практически одновременно. С одинаково вытаращенными глазами.

10 сообщений одно страннее другого

Хакеры не ограничились одним текстом — они разошлись. За ночь бразильцы получили 10 различных вариантов оповещений. Часть из них честно предупреждала о вторжении пришельцев. Другие были написаны с такими орфографическими ошибками и таким количеством молодёжного сленга, что читались скорее как пьяная переписка в чате, чем как послание внеземной цивилизации.

Отдельного упоминания заслуживает слово «misantropia» — «мизантропия», то есть ненависть к людям, — которое фигурировало в нескольких сообщениях. Видимо, хакеры решили добавить немного философской глубины к своей кибератаке. Получилось сюрреалистично: миллионы людей в ночи пытались найти смысл в слове «человеконенавистничество», пришедшем от имени Министерства обороны.

Официальная реакция властей оказалась предсказуемо сдержанной. Секретарь по вопросам гражданской обороны Волней Вольфф вышел к прессе и произнёс фразу, которую с его должностью говорят, кажется, всегда:

«Это далеко не первый случай, когда системы государственных органов подвергаются атакам хакеров, совершающих киберпреступления. К сожалению, есть люди, которые сознательно идут на то, чтобы нанести вред стране».

Полиция занялась поиском виновных. Систему восстановили. Жизнь продолжилась.

Бразильцы, к их чести, восприняли всё с удивительным самообладанием. Соцсети взорвались мемами. Никто не баррикадировался. Никто не требовал оружия. Страна просто поржала — и пошла спать.

Но именно здесь стоит добавить немного истории. Потому что однажды такое уже случалось. И закончилось совсем иначе.

Октябрьская ночь, которую Америка не забыла до сих пор

1938 год. Воскресный вечер. Американцы после ужина устраивались в креслах у радиоприёмников — главного развлечения эпохи. На волне CBS шёл музыкальный концерт, достаточно скучный, чтобы часть слушателей переключилась на другую станцию послушать популярного комика. Но комик закончил — и люди вернулись на CBS.

Прямо в гущу «репортажа с места событий».

Взволнованный голос диктора сообщал о падении метеорита в штате Нью-Джерси. Потом — о странном металлическом цилиндре на месте удара. Потом связь с репортёром прервалась. Студия замолчала. Через несколько секунд — новый голос, ещё более напряжённый: из цилиндра выбираются существа с щупальцами, и они явно настроены не дружелюбно.

Те, кто слушал с самого начала, знали: это радиоспектакль. Постановка по роману Герберта Уэллса «Война миров». Её придумал двадцатитрёхлетний гений-режиссёр Орсон Уэллс — и оформил не как обычную пьесу, а как серию «прямых включений с места событий». Новостной формат, которому люди доверяли безоговорочно.

Те же, кто вернулся с середины, не слышали вступления. Они поймали только панику.

Шесть миллионов у приёмников и полная катастрофа

Эфир той ночи слушали около шести миллионов человек. К сороковой минуте, когда диктор наконец напомнил, что это художественная передача, значительная часть Америки уже вовсю готовилась к концу света.

Одни баррикадировались в подвалах с оружием наперевес. Другие паковали самое ценное и мчались на запад — туда, куда марсиане, по их расчётам, доберутся позже. Третьи звонили в полицию с требованием немедленно раздать оружие всем желающим или же бросить армию в бой. В полицейские участки приходили целые отряды вооружённых добровольцев — серьёзные люди с ружьями, готовые защищать родину от захватчиков с Марса.

Телефонные линии захлебнулись — нагрузка выросла в пять раз. Пробки из Нью-Йорка, Трентона и Филадельфии растянулись почти на 100 километров. Нью-йоркская полиция за четверть часа приняла свыше двух тысяч вызовов. В Нью-Джерси по тревоге подняли Национальную гвардию и бросили к предполагаемому месту высадки моторизованные пожарные расчёты.

И это ещё не всё. Очевидцы клятвенно уверяли, что своими глазами видели огненные вспышки от инопланетного оружия. Чувствовали характерный запах ядовитого газа. Один человек описывал, как марсианский треножник прошагал прямо мимо его дома. Люди верили в это совершенно искренне — так работает паника, когда авторитетный источник говорит тебе, что мир рушится.

Городок, которому не повезло с таймингом

Среди всех эпизодов той ночи один стоит особняком.

В маленьком городке Конкрет в штате Вашингтон внезапно вышла из строя местная электростанция. Банальная техническая поломка — такое случается. Свет погас. Весь город погрузился во тьму.

Для жителей, которые в эту секунду слушали радио, темнота стала последним и окончательным доказательством. Вот оно. Марсиане уничтожили линии электропередачи. Всё, о чём предупреждал диктор, — правда.

То, что электростанция сломалась сама по себе и не имела к радиоспектаклю ни малейшего отношения, выяснилось лишь на следующий день. Но в ту ночь Конкрет уже вовсю готовился к оккупации.

На утренней пресс-конференции Орсон Уэллс стоял перед журналистами с видом человека, который сам не до конца понимает, что натворил:

«Мы никак не ожидали, что радиодрама окажет подобное воздействие».

CBS получила тысячи гневных писем. Конгресс рассматривал законодательный запрет подобных форматов. Федеральная комиссия по связи провела расследование.

Запрета в итоге не появилось. Зато «Война миров» навсегда вошла в учебники как самая масштабная случайная паника в истории вещания.

Что изменилось — и стоит ли радоваться

Итак: два инцидента, одна идея, больше 80 лет прошло — и два совершенно разных финала.

В 1938-м шесть миллионов американцев поверили радиоголосу без единого сомнения. Потому что радио в те времена было голосом истины. Оно не ошибалось. Оно не шутило. Если радио говорит «марсиане», значит — марсиане.

В 2026-м десятки миллионов бразильцев получили официальное государственное сообщение о вторжении инопланетян — и полезли в телефон за гифками.

Можно воспринять это как победу критического мышления. Мы научились сомневаться. Мы не верим слепо ни одному источнику. Мы проверяем.

Но возможно и другое прочтение. Мы настолько привыкли к тому, что любую систему взламывают, любое оповещение может оказаться фейком, а любое официальное сообщение — чьей-то шуткой, что разучились реагировать вообще.

И когда та же самая платформа Defesa Civil Alerta в следующий раз разошлёт предупреждение о реальном наводнении или настоящем землетрясении — сколько людей решат, что это снова хакеры балуются?

Вот это по-настоящему страшно. Не пришельцы. Не хакеры. А то, что мы перестали верить тревоге — даже когда она настоящая.