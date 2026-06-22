Раскрыта истинная причина ссоры Трампа и Мелони

Истинной причиной конфликта между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони стала обида американского лидера на отказ помогать ему в войне с Ираном. Такое мнение высказал aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью итальянскому каналу La7 сказал, что премьер Италии Джорджа Мелони «умоляла» его о совместном фото на июньском саммите G7 во Франции. Трамп заявил, что он согласился лишь «из жалости». Мелони в соцсетях опровергла слова Трампа, назвав их ложью, а также заметила, что «ошеломлена» неуважительным отношением главы Белого дома.

Заочная перепалка переросла в дипломатический скандал. В знак протеста против заявлений Трампа глава МИД Италии Антонио Таяни отменил запланированный визит в Вашингтон. Солидарность с Мелони выразили и другие политики Италии.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, причиной конфликта стали не личные отношения, а то, что Трамп серьезно разочарован своими европейскими союзниками.

«И если от того же французского президента Эммануэля Макрона ему не приходилось ожидать ничего особенного, потому что Макрон занимал антитрампистскую позицию в ходе избирательной кампании, будучи сторонником Байдена. То Мелони как раз всегда позиционировала себя как национально мыслящего политика, являющегося союзным Трампу», - пояснил политолог.

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Эксперт отметил, что Трамп ожидал, что именно Мелони окажет ему поддержку в войне с Ираном и ее отказ стал «предательством для него». При этом премьер-министр Италии не стала ссориться с Европой и влезать в конфликт с Ираном ради «сомнительных похлопываний по плечу со стороны Трампа», констатировал Данилин.