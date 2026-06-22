О чем договорились Иран и США: Ормузский пролив, санкции и план на 60 дней

В Швейцарии завершился первый день переговоров между США и Ираном, которые начались крайне напряженно из-за резких заявлений президента Дональда Трампа. Тем не менее катарские и пакистанские посредники объявили, что стороны утвердили дорожную карту и планируют выйти на финальное соглашение в течение 60 дней.

Одним из главных итогов первого раунда стало решение создать прямую линию связи для предотвращения военных инцидентов в Ормузском проливе. Ранее Тегеран снова объявил о его закрытии в знак протеста против ударов Израиля по Ливану, что вызвало жесткую реакцию Трампа.

Трамп написал: «Если вы закроете его [пролив], у вас не останется страны. Вы даже не сможете вернуться в свою гребаную страну». Иранские государственные СМИ рассказали, что переговоры были приостановлены после «публикации оскорбительного сообщения президента США». Затем иранская делегация встретилась с катарскими посредниками и покинула место проведения переговоров. Отмечалось, что иранская делегация отказалась вернуться в комнату, где проходили переговоры, но обмен сообщениями через пакистанских и катарских посредников продолжался.

Стороны также договорились запустить специальный координационный центр с участием правительства Ливана, чтобы добиться реального прекращения огня между Израилем и поддерживаемым Ираном движением «Хезболла».

Экономический блок вопросов Иран назвал ключевым условием для дальнейшего обсуждения ядерной программы. В Тегеране заявили, что уже добились от Вашингтона снятия ограничений на экспорт нефти и нефтехимии, а также разморозки части своих зарубежных активов. Согласно подписанному ранее меморандуму, Тегеран получает право свободно продавать углеводороды в обмен на обязательство сократить запасы высокообогащенного урана.

Иран завершил работу делегации на переговорах в Швейцарии

Ближайшие два месяца покажут, удастся ли сторонам закрепить эти договоренности. Американскую делегацию на переговорах возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, который планирует использовать 60-дневный срок для перезапуска контроля над иранским мирным атомом. В свою очередь, Иран подчеркивает, что полноценный диалог по ядерному досье начнется только после выполнения США всех обязательств по отмене санкций.

Согласно заявлению Катара и Пакистана, технические переговоры между менее высокопоставленными чиновниками продолжатся до конца недели, а главной темой на повестке дня станут боевые действия в Ливане между Израилем и «Хезболлой».