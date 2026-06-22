Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на упреки в том, что орден Белого орла, который отобрали у Владимира Зеленского, есть у диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

Она объяснила, что Муссолини уже нет в живых, а Шрёдер не совершал действий, оскорблявших польскую нацию.

«Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение Бундесвера не назвали в честь «героев СС», – подчеркнула Енджак .

Она также указала на то, что Зеленского не беспокоило наличие ордена Белого орла у этих фигур, когда он получил награду. Кроме того, он «добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой», написала министр.

По ее словам, «украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины».

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.