Президент Владимир Зеленский заявил, что без Украины «никто не сможет защитить Польшу». Его слова приводит телеканал ТСН.

Глава государства утверждает, что без Украины «это просто невозможно». Если не будет Украины, не будет и защищенной Польши, считает политик.

В связи с этим Зеленский заметил, что Киев просто не может не быть партнером или другом Варшавы. Ненависть в обществах соседних стран приведет к росту рейтингов, но политическая борьба рискует закончиться очень «неприятной эскалацией», указал он.

«На ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды», — сказал Зеленский.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

Зеленский раскрыл, что нужно для производства ракет Patriot на Украине

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.