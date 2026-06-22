«Швырнул в лицо»: эксперт объяснил жест Зеленского с польским орденом

Эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами», считают, что Владимиру Зеленскому «плевать» на польский орден, поэтому он вернул его по почте. При этом дипломатический скандал, по мнению аналитиков, останется лишь громкой историей в прессе и не повлияет на военную помощь Киеву со стороны Польши.

Решение Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование

в честь Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) испортило отношения Киева с Варшавой. Кроме того, 19 мая в Киев были репатриированы останки Андрея Мельника, одного из лидеров Организации украинских националистов** (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской) - структуры, создавшей военные формирования УПА*.

УПА* вступила в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны, а также совершила массовые убийства этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. Убиты были до ста тысяч польских мирных жителей, а разрешения на эксгумацию тел погибших Украина выдала лишь недавно.

Из-за этих решений польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла - высшей государственной награды Польши, которую тот получил от экс-президента Анджея Дуды. После того как Зеленский был лишен ордена, он отправил его в Польшу почтой. Вслед за Зеленским от ордена отказались бывшие украинские президенты.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько объяснил жесты Зеленского его актерским прошлым. По мнению аналитика, возвращая награду по почте, Зеленский «швыряет ее в лицо».

«Хуже только было бы, наверное, утопить его где-нибудь в сельском туалете... А так он просто показывает: «Ваш орден для меня ничего не значит. Решили лишить - мне плевать», - сказал Безпалько.

Параллельно в польских СМИ всплыли детали закрытых переговоров Украины и Польши. Журналисты утверждают, что Зеленский в грубой форме ответил на предупреждения, что чествование нацистов злит польский народ. Это уже отразилось в опросах: более 58 процентов поляков теперь уверены, что Зеленский относится к их стране негативно.

Зеленский отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла по почте

В то же время Безпалько назвал взаимные обиды проявлением «польского гонора», который не разрушит этот союз. По его мнению, польские элиты готовы забыть любые исторические травмы ради борьбы с общим противником. Скандал быстро забудется, а поставки оружия и оплата систем связи для ВСУ продолжатся в прежнем объеме, считает эксперт.

* ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

** запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.