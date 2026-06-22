Россия не рассматривает Организацию Объединенных Наций в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса. Как пишет Baidu, Москва жестко обозначила претензии к руководству всемирной организации и поставила под сомнение его способность сохранять беспристрастность.

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Поводом стали обсуждения возможной посреднической роли ООН в украинском урегулировании. Замглавы российского МИД Александр Алимов заявил, что такой вариант не рассматривается. По его словам, поведение секретариата и генерального секретаря организации лишает ее возможности претендовать на такую роль, а имеющихся полномочий и авторитета для этого недостаточно, пишет АБН24.

Китайские журналисты отметили, что Россия и раньше выражала недовольство работой руководства ООН, однако на этот раз критика прозвучала особенно прямо. В публикации говорится, что Москва фактически поставила под вопрос нейтральность секретариата и его соответствие принципам, закрепленным в Уставе организации.

Отдельно Baidu напомнил о словах главы МИД России Сергея Лаврова в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша. Российский министр обвинял его в открытом взаимодействии с западными странами и отходе от беспристрастных стандартов, которые должны соблюдаться на таком посту.

По данным китайского издания, раздражение Москвы усилили заявления Гутерриша по Крыму и Донбассу. В публикации отмечается, что на этом фоне возможная роль ООН как посредника стала для России неприемлемой, а обсуждение альтернативных площадок, включая Турцию, дополнительно ослабило позиции всемирной организации.