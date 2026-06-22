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Тактика РФ в ООН по разрешению иранского конфликта сработала

В МИД России заявили, что выбранная Москвой тактика в ООН по урегулированию иранского кризиса оказалась эффективной и помогла сохранить условия для дипломатического диалога. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы департамента международных организаций Кирилла Логвинова, Россия выступала против односторонних инициатив, которые могли помешать переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

В ведомстве также отметили, что совместно с Китаем удалось предотвратить принятие резолюции Совбеза ООН, способной осложнить процесс деэскалации в Персидском заливе.

Из-за поражений на фронте Киев сделал ставку на терроризм

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на фоне отсутствия успехов на линии боевого соприкосновения украинские силы сделали ставку на атаки по гражданской инфраструктуре и удары по российскому тылу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, под удар попадают как прифронтовые территории, так и регионы, расположенные далеко от зоны боевых действий.

Ранее в МИД России сообщили, что за прошедшую неделю по территории РФ было выпущено почти пять тысяч различных боеприпасов.

Пакистан и Катар объявили о прогрессе в первом раунде переговоров США и Ирана

Пакистан и Катар заявили о прогрессе по итогам первого раунда переговоров между США и Ираном, который прошёл в швейцарском Бюргенштоке в рамках реализации исламабадского меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает ТАСС.

Во встрече приняли участие представители Тегерана, Вашингтона, а также делегации двух стран-посредников.

По словам организаторов, переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере, а достигнутые договорённости позволили создать основу для продолжения технических консультаций между сторонами.

Мошенники придумали новую схему обмана со "средствами военных"

В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме, нацеленной на владельцев жилья, размещающих объявления о сдаче квартир в аренду. Об этом сообщает ТАСС.

Аферисты представляются военнослужащими или их родственниками и утверждают, что готовы оплатить аренду за счёт государственных средств, после чего убеждают жертву обратиться в банк для оформления перевода.

Затем с человеком связывается лжесотрудник банка, который под предлогом подтверждения операции просит сообщить данные карты и код из СМС, получая доступ к счетам и похищая деньги.

Киев в зоне СВО за неделю потерял 9,5 тыс. солдат и наемников

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю потери украинских сил, включая иностранных наёмников, составили около 9,5 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, рост потерь фиксируется уже пятую неделю подряд, а наиболее серьёзный урон противнику нанесла российская группировка войск «Восток», действующая на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, за неделю, согласно приведённым данным, были уничтожены тысячи беспилотников, сотни единиц техники и десятки станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.