В МИД заявили об эффективности российской тактики в ООН по разрешению иранского конфликта

Тактика России в ООН по разрешению конфликта в Иране, направленная на сохранение миролюбивой атмосферы вокруг дипломатических усилий по сближению позиций Тегерана и Вашингтона, сработала. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона с самого начала выступала против продвижения в ООН однобоких предложений, не учитывавших первопричины иранского кризиса и предвосхищавших исход переговорного процесса.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.