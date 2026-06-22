«Пора валить!»: американцы все меньше любят свою страну

В преддверии знаменательного 250-летия Соединенных Штатов страна сталкивается с парадоксальным, но крайне тревожным явлением. Об этом пишет американский American Thinker (статью перевели ИноСМИ).

Вместо повсеместного ликования и гордости за исторический путь, американское общество погружается в пучину сомнений и разочарований. Социологические опросы фиксируют беспрецедентный уровень отчуждения граждан от собственного государства. По данным исследования, проведенного Элонским университетом, примерно треть респондентов заявляет о желании покинуть США и начать жизнь где-то в другом месте.

Этот показатель стал не просто статистической выкладкой, а лакмусовой бумажкой, отражающей глубинный раскол в мировоззрении нации.

Если еще несколько десятилетий назад идея переезда из Америки казалась абсурдной и маргинальной, то сегодня это реальность, которая тревожит даже самых ярых оптимистов. Аналитики American Thinker подчеркивают, что за этими цифрами стоят не просто политические предпочтения, а целая философия существования. Показательным становится разрыв между представителями разных политических лагерей. Если среди республиканцев только десятая часть готова рассматривать эмиграцию, то среди демократов таких граждан уже абсолютное большинство — 55%.

Причины потери веры в Америку глубоко поляризованы и зависят от идеологического лагеря, к которому принадлежит респондент.

Сторонники демократической партии склонны видеть в стране очаг системного угнетения. В их восприятии США — это государство, пронизанное расизмом, где экономическое неравенство служит доказательством жестокого капиталистического угнетения, а климатические изменения воспринимаются как экзистенциальная угроза, на которую власти не обращают внимания. Эта картина мира настолько сильна, что значительная часть левого электората начинает одобрительно поглядывать в сторону социалистических моделей, игнорируя исторические провалы подобных идеологий.

Республиканцы, в свою очередь, рисуют иной портрет кризиса.

Их беспокоит глубокая коррупция государственных институтов, которые, по их мнению, превратились в инструмент политического давления. Многолетние информационные кампании о «российском сговоре», преследования политических оппонентов через судебную систему и попытки внедрения цензуры со стороны крупных технологических платформ создали у консервативной части общества стойкое ощущение, что федеральная бюрократия живет своей жизнью, служа лишь сохранению собственной власти.

Показательно, что даже электоральная победа Дональда Трампа рассматривается этой аудиторией как временный успех, способный разбиться о несокрушимую стену «Глубинного государства».

Грань между конструктивом и разрушением

Ключевой акцент в анализе ситуации делается на принципиальной разнице между конструктивной критикой и тотальным отрицанием. Истинные патриоты, как подчеркивается в статье, могут жестко критиковать курс страны, налоги, внешнюю политику или социальные институты, но при этом сохраняют базовую благодарность за свободу и возможности, которые дает американская система.

Это та самая «конструктивная критика», которая двигала страну вперед на протяжении веков.

Однако сегодня на сцену выходит опасная тенденция, когда критика перерастает в презрение. Многие американцы, особенно в академической среде и культурных учреждениях, транслируют нарратив не о том, что Америка совершала ошибки, а о том, что Америка ошибочна по своей сути. Эта замена понятий превращает историю в идеологию. Если первую можно исправить, извлекая уроки из Гражданской войны, то вторая требует полного сноса фундамента. Именно такое воспитание, культивирующее ненависть к собственному прошлому, по мнению авторов, приводит к тому, что целые поколения начинают ненавидеть настоящее.

Парадоксы знаменитостей и акцент на ассимиляцию

Особо ярко ироничность происходящего проявляется в поведении американской элиты. Знаменитости из Голливуда, которые достигли невероятных высот именно благодаря американской системе свободного рынка и свободы слова, регулярно грозят покинуть страну в случае победы неугодного кандидата. Барбра Стрейзанд, Шер, Эллен Дедженерес — эти имена стали символами данного фарса. Они получают огромные гонорары от аудитории США, строят карьеры на платформах, созданных американским капитализмом, но при этом не устают осуждать страну, сделавшую их богатыми и знаменитыми.

Такое поведение отражает более масштабную проблему утраты гражданской религии. Исторически гениальность американского эксперимента заключалась в ассимиляции. Люди со всего мира приезжали в США, отказываясь от узких групповых идентичностей в пользу единого набора идеалов: свобода выбора, конституционное правление, личная ответственность. Сегодня же эта модель рушится под натиском политики идентичности, где приоритетом становятся обиды прошлого и борьба за власть между группами, а не строительство общего будущего.

Когда вера в страну исчезает, человеческая природа требует заполнения образовавшейся пустоты. Человек всегда ищет смысл. Если он не находит его в семье, вере, традициях или гражданстве, он неизбежно обращается к идеологии. Этим объясняется бурный рост радикальных политических движений, которые все чаще выступают в роли не политических философий, а суррогатных религий с собственными догмами, ритуалами покаяния и списками ересей. Культура обиды и жертвенности вытесняет культуру благодарности и достижений. Вместо того чтобы гордиться прогрессом, общество зацикливается на негативе, становясь уязвимым для любых, даже самых абсурдных модных идеологических течений.

Взгляд на будущее

Тем не менее, авторы материала призывают обратить внимание и на обнадеживающий факт. Несмотря на тотальный негатив, исходящий из СМИ, университетов и Голливуда, две трети американцев по-прежнему хотят остаться в США. Это большинство по-прежнему выбирает Америку.

Наступающее 250-летие, как пишет American Thinker, должно стать не просто поводом для прославления прошлого, а серьезным напоминанием о том, что сделало Америку исключительной.

Величие страны никогда не было случайностью. Оно сохраняется только тогда, когда каждое новое поколение осознанно стремится защитить фундаментальные принципы. Страна, теряющая веру в себя, рискует потерять не просто выборы или политический вес.

Она рискует потерять саму суть цивилизованности, которая и сделала ее уникальным явлением в мировой истории, резюмирует издание.