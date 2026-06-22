Турция готова провести переговоры по Украине в любом согласованном формате

Турция сохраняет готовность предоставить площадку для урегулирования украинского конфликта и принять встречу в том виде, который одобрят стороны.

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Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

«Турция готова к организации переговоров по Украине в любом формате, который пожелают стороны», — заявил он.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве подтвердил готовность Турции стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта и предоставить площадку для встречи.