Турция готова провести переговоры по Украине в любом согласованном формате
Турция сохраняет готовность предоставить площадку для урегулирования украинского конфликта и принять встречу в том виде, который одобрят стороны.
Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве подтвердил готовность Турции стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта и предоставить площадку для встречи.