Лукашенко призвал защищать историческую правду как щит от реваншизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны служит надёжным барьером на пути современных идеологических угроз. Об этом он сказал в своём обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа.

По словам главы государства, историческая память и правовая оценка прошлых преступлений неразрывно связаны.

«Наша память — щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности», — подчеркнул Лукашенко.

Президент назвал дату начала войны, 22 июня 1941 года, самой страшной в истории страны. Он отметил, что вторжение собранной со всей Европы гитлеровской армии положило начало масштабной зачистке территорий, которая сопровождалась экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовым уничтожением беззащитных граждан ради нацистского «жизненного пространства».

В завершение обращения Лукашенко призвал белорусов, как наследников победителей, всегда стоять на защите исторической правды и беречь память о героях. Он особо выделил необходимость воспитания у подрастающего поколения иммунитета против любых идеологий исключительности и национального превосходства, а также важность передачи детям гордости за подвиг советского народа, подарившего нынешним поколениям жизнь, мир и свободу.