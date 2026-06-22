Иран завершил работу делегации на переговорах в Швейцарии

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил агентству Tasnim, что основная часть переговоров завершена. Технические команды продолжат консультации 22 июня.

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По его словам, стороны обсудили проработку окончательного соглашения и договорились продолжить диалог по вопросам, связанным с соблюдением уже подписанного меморандума о взаимопонимании.

Ранее Тегеран прерывал консультации после заявлений президента США Дональда Трампа и требовал ускорить разблокировку замороженных активов и выдачу разрешений на экспорт нефти.

Меморандум был дистанционно подписан в ночь на 18 июня. Документ предполагает снятие морской блокады и восстановление судоходства в Ормузском проливе.