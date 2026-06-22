В кабмине Турции заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Предпосылок для возобновления российско-украинских переговоров на территории Турции пока нет, заявил РИА Новости источник в правительстве страны. По его словам, несмотря на отсутствие предпосылок, Анкара продолжает работать над созданием условий для таких контактов.

На прошлой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Активные попытки дипломатического урегулирования предпринимались в феврале 2026 года, когда прошли трехсторонние встречи России и Украины при участии США в Женеве и Абу-Даби.

В апреле 2026 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что Анкара продолжает попытки возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом.